В Украине количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом увеличилось до 669

01.04.2020, 10:56, Новости дня

По состоянию на 10.00 1 апреля в Украине официально подтверждено 669 случаев коронавирусной инфекции COVID-19, сообщил Центр общественного здоровья в Facebook.

Согласно данным Минздрава на 22.00 31 марта, в Украине было 645 лабораторно подтвержденных случаев инфицирования. Таким образом, за последние 12 часов в стране зарегистрировано 24 новых больных.

Случаи инфицирования зафиксированы во всех регионах страны, кроме Николаевской области. Наибольшее количество больных – в Киеве (134) и Черновицкой области (104, из них четыре летальных), в других областях зарегистрировано от одного до 98 случаев заражения:

Винницкая область – 49 случаев;

Волынская область – семь случаев;

Днепропетровская область – девять случаев;

Донецкая область – шесть случаев;

Житомирская область – пять случаев (один летальный);

Закарпатская область – один случай;

Запорожская область – 13 случаев;

Ивано-Франковская область – 64 случая (три летальных);

Киевская область – 57 случаев (три летальных)

Кировоградская область – шесть случаев;

Львовская область – шесть случаев;

Луганская область – три случая;

Одесская область – 12 случаев;

Полтавская область – два случая;

Ровенская область – 15 случаев (три летальных);

Сумская область – 19 случаев (два летальных);

Тернопольская область – 98 случаев (один летальный);

Харьковская область – один случай;

Херсонская область – один случай;

Хмельницкая область – три случая;

Черкасская область – 52 случая;

Черниговская область – два случая.

С начала вспышки эпидемии Центр общественного здоровья Украины исследовал 3178 проб на коронавирус.

“Всего зафиксировано 17 летальных случаев от COVID-19 в Украине. 10 человек уже выздоровели – повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме”, – сообщили в организации.

Среди выздоровевших – семь жителей Черновицкой области и по одному в Днепропетровской, Запорожской и Киевской.

Підтверджено 669 випадків COVID-19(станом на 10:00, 1 квітня)За результатами досліджень вірусологічної… Posted by Центр громадського здоров’я України on Kolmapäev, 1. aprill 2020

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 1 апреля, общее количество инфицированных в мире превысило 860 тыс., из них более 178 тыс. выздоровели, а 42 354 человека умерли.