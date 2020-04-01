Рада может рассмотреть законопроект о запрете возврата “ПриватБанка” Коломойскому во втором чтении на следующей неделе

01.04.2020, 10:56, Новости дня

Законопроект об усовершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности во втором чтении Верховная Рада может рассмотреть на следующей неделе. Об этом в эфире “Радио НВ” 31 марта сказал народный депутат от “Слуги народа”, глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

В первом чтении законопроект приняли 30 марта. Депутаты вдвое сократили срок его подготовки ко второму чтению. Теперь у парламентариев есть семь дней, чтобы подать поправки, объяснил Гетманцев.

“До вечера понедельника у нас есть срок для подачи поправок и предложений. После этого будет сформирована таблица. Нам обещают большое количество поправок. Это может быть вторая земля (к законопроекту об открытии рынка земли ко второму чтению депутаты подали 4018 поправок. – “ГОРДОН”)”, – сказал нардеп.

После получения поправок их должен рассмотреть профильный комитет, продолжил он.

“После формирования таблицы будет заседание комитета, где будет предложена редакция ко второму чтению. Соответственно, это может произойти в конце следующей недели”, – отметил Гетманцев.

Он добавил, что для принятия законопроекта придется созывать внеочередное заседание парламента.

За законопроект в первом чтении проголосовало 267 народных депутатов. Документом предлагается ввести запрет возвращать национализированные банки бывшим владельцам. Этот документ среди прочего сделает невозможным возвращение крупнейшего украинского банка – национализированного в 2016 году “ПриватБанка” – бизнесмену Игорю Коломойскому.

Принятие этого законопроекта, а также проекта закона о рынке земли (за него парламент проголосовал в ночь на 31 марта) является условием Международного валютного фонда для предоставления Украине помощи в рамках новой программы сотрудничества. Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева отмечала, что принятие этих документов “позволит быстро продвинуться вперед, доработав параметры нового соглашения с более широким доступом, чем предполагалось ранее”.

По словам президента Владимира Зеленского, в течение двух недель после принятия законов Украина может получить от МВФ $1,5–2 млрд.