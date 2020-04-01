 

Экс-супруга Константина Ивлева о его измене: «Это переломило веру детей в отца»

01.04.2020, 10:53, Разное

Экс-супруга российского шеф-повара и телеведущего Константина Ивлева пояснила об его измене. Звезда «Адской кухни» скрывал роман с 28-летней избранницей от матери его детей на протяжении двух месяцев.
42-летняя дизайнер заявила, что была потрясена, когда узнала правду о муже. По её словам, поступок супруга переломил сознание сына Матвея и дочери Марии, и веру в отца, как в порядочного человека. Ивлева призналась, что жалеет о том, что не сделала выбор в пользу другого мужчины и вышла замуж за ресторатора.

Несмотря на то, что дизайнер сложно пережила измену мужа, она нашла в себе силы жить дальше. Сейчас эск-супруга звезды «Адской кухни» счастлива. Мария Ивлева мечтает, чтобы её дети и мамы были здоровы, а также о том, что встретит по-настоящему верного, надежного, любящего и любимого. Недавно бывшая жена кулинара опубликовала в своем Instagram-аккаунте фото с букетом тюльпанов, поблагодарив того, кто сделал её такой презент.

Отметим, что сам Константин Ивлев призвал фолловеров не слушать бывшую жену и не верить желтой прессе. Он считает, что никто никого не застукал и не предавал. Все произошло так, как должно было случиться.



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