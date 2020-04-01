Honor запускает в России масштабную акцию со скидками до 60 процентов

01.04.2020, 10:53, Разное

Суббренд китайского технологического гиганта Huawei объявил о старте акции в РФ и ряде других стран мира на продукцию Honor. До 14 апреля текущего года смартфоны, «умные» часы, ноутбуки и другие товары будут доступны со скидкой до 60%.

Акционные предложения в рамках ежегодного Всемирного дня поклонников Honor действуют на сайте производителя и в партнёрских магазинах. Руководство бренда приготовило различные скидки и «бонусы» для жителей России, Малайзии, Франции, Чехии и ещё 14 государств. Таким образом, поклонники бренда смогут по привлекательным ценам до 60% ниже заявленных ранее приобрести различные гаджеты от Honor.

Президент компании Джордж Чжао заявил, что на конец минувшего года предпочтение продукции Honor во всём мире отдавало более 220 миллионов человек. Новая кампания с выгодными предложениями является благодарностью для лояльных клиентов и призвана привлечь новых, для которых производитель открывает доступ к инновационным смарт-технологиям.