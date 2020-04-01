 

Газпром возобновил поставки газа в КНР по «Силе Сибири»

01.04.2020, 10:53, Новости дня

Поставки газа из РФ в Китай по газопроводу «Сила Сибири» возобновились 31 марта после завершения плановых профилактических работ, сообщили в пресс-службе Газпрома.

В компании сообщили, что «поставки газа китайским потребителям возобновлены и идут в штатном режиме», передает ТАСС.

Ранее президент РФ Владимир Путин одобрил начало проектно-изыскательских работ для газопровода «Сила Сибири – 2».



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.02 / Единственный оставшийся: ночью из Москвы выехал пассажирский поезд Москва-Пекин

26.02 / Россияне оценили серьезность проблемы глобального потепления

25.02 / Двойные стандарты WADA: Мо Фара может уйти от наказания

21.02 / Школьник на велосипеде вылетел под встречный фургон, попав в яму на дороге. Видео

04.02 / Число заболевших коронавирусом растет в геометрической прогрессии, масштаб эпидемии на порядок превышает официальные данные – исследование

06.02 / Гаджеты: Искусственный интеллект создает лекарственные препараты

13.02 / Times – «вреднее для организма и опаснее для планеты» — британские учёные развенчали миф о преимуществах тофу перед мясом

06.02 / В рабочей группе по изменениям в Конституцию ответили критикам материнского капитала

28.03 / Украина захотела сэкономить на национализме

11.03 / Лагард считает, что Европе грозит экономический шок, сопоставимый с кризисом 2008 года

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска