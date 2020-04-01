Газпром возобновил поставки газа в КНР по «Силе Сибири»

01.04.2020, 10:53, Новости дня

Поставки газа из РФ в Китай по газопроводу «Сила Сибири» возобновились 31 марта после завершения плановых профилактических работ, сообщили в пресс-службе Газпрома.

В компании сообщили, что «поставки газа китайским потребителям возобновлены и идут в штатном режиме», передает ТАСС.

Ранее президент РФ Владимир Путин одобрил начало проектно-изыскательских работ для газопровода «Сила Сибири – 2».