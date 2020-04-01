Князь Монако Альбер II вылечился от коронавируса

01.04.2020, 10:50, Разное

19 марта князь Монако стал первым в мире главой государства, заразившимся COVID-19. Он начал лечение незамедлительно и самоизолировался у себя во дворце. А вчера вечером на странице дворцового ведомства в сети Facebook появилось сообщение:

Правящий князь признан излечившимся и чувствует себя хорошо, — написано в документе. Он собирается продолжать режим самоизоляции, воссоединившись с семьей.

Еще немного кашляю, но в остальном все замечательно, – рассказал монарх. Он признался, что тяжелее всего ему далась разлука с родными — он был в княжеском дворце в одиночестве и общался с женой и детьми по интернету.

Князь Альбер с женой и детьмиПо словам Альбера, он не побоялся открыто заявить о том, что болен — и этим наверняка сберег десятки жизней:

Нужно было действовать как можно более открыто в отношении семьи, близких и людей, с которыми я встречался ранее. Нужно было позаботиться о себе как можно скорее, убедиться в том, есть симптомы или нет. Объявить о случившемся было естественным для меня, я всегда так поступаю, – заметил Альбер.

Князь Альбер IIК слову, во время болезни князь Монако поддерживал связь с миром онлайн, рассказывая о своем самочувствии.

У меня не было потери обоняния и вкуса. Сначала это было похоже на насморк, кашель появился не сразу. Потом началась небольшая температура, но все это были довольно легкие симптомы, – писал он.

Напомним, позавчера стало известно, что и наследник британского престола, 71-летний принц Чарльз излечился от коронавируса, хотя заразился позднее Альбера II и провел в самоизоляции всего неделю – в своем доме в шотландском поместье Балморал.