Первый после Дональда Трампа и Елизаветы II: кто согласился оплачивать безопасность Меган Маркл и принца Гарри в США

01.04.2020, 10:50, Разное

Сегодня, 1 апреля, у Меган Маркл и принца Гарри началась новая жизнь: с этого дня они больше не значатся в рядах официальных представителей британской королевской семьи. Сложив с себя все обязательства, они лишились и привилегий, которые полагались им по статусу. Одна из них – круглосуточная охрана. Раньше обеспечение безопасности герцога и герцогини спонсировала королева Елизавета II, но в новых реалиях она больше не вправе тратить государственный бюджет на своего внука и его жену.

Когда Меган и Гарри переехали в США, западная пресса предположила, что теперь оплачивать расходы на охрану дорогих гостей будет президент страны Дональд Трамп. Впрочем, политик был непреклонен:

Я большой друг и почитатель королевы и Соединенного Королевства. Сообщалось, что Гарри и Меган, покинувшие Королевство, будут постоянно проживать в Канаде. Теперь они уехали из Канады в США, но США не будут платить за их безопасность. Они сами должны платить!

Решение Трампа поддержало большинство: сейчас страна активно борется с коронавирусом, и поэтому все финансы, в том числе резервные, были направлены на сферу здравоохранения.

Вчера Daily Mail выяснил, что расходы в 2.5 миллиона долларов покроет папа Гарри принц Чарльз, который на днях вылечился от коронавируса. Инсайдер издания, впрочем, отмечает, что у принца не так уж и много денег, чтобы оплачивать все счета родственников, поэтому Меган и Гарри в скором времени придется придумать, как самостоятельно решать свои финансовые вопросы.

Принц Чарльз

Напомним, на прошлой неделе Меган Маркл и принц Гарри переехали в Лос-Анджелес из Ванкувера, где с начала года присматривали себе жилье, причем в самый разгар эпидемии в Штатах. Такое решение удивило многих, в том числе британских родственников по ту сторону океана, ведь в Канаде сейчас намного спокойнее.

По информации The Sun, в Калифорнию супруги прилетели на частном самолете (история, кажется, их ничему не учит). Как сообщили тогда инсайдеры, переезд в Лос-Анджелес был обусловлен спецификой этого города: там сосредоточены главные продюсерские центры и кинокомпании мира, а значит у Меган будет больше возможностей для профессионального роста. Кстати, переезд уже дал свои плоды: она озвучила свой первый проект для Disney – документальный фильм Elephant. Его выход намечен на 3 апреля. К тому же у герцогини в Калифорнии много друзей, а по соседству от них с Гарри будет жить ее мама Дория, которая поможет с воспитанием сына Арчи.