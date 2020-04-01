Врачи выступили против особых правил самоизоляции для семей с детьми

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01.04.2020, 10:48, Новости дня

Российские врачи оценили просьбы московских родителей ввести послабления для семей с маленькими детьми и разрешить им прогулки на свежем воздухе на фоне введенного в столице режима самоизоляции.

Главный внештатный специалист Росздравнадзора, завкафедрой поликлинической и неотложной педиатрии РНИМУ им. Пирогова Борис Блохин в комментарии «Ридусу» отметил, что проблему доступа детей к свежему воздуху вполне можно решить и в рамках самоизоляции.

Блохин посоветовал аккуратно проветривать комнаты, избегая сквозняка. «Прогулки в нынешних условиях я абсолютно не поддерживаю», – подчеркнул специалист.

Педиатра поддержал и главный инфекционист Москвы Николай Малышев. «Самоизоляцию надо продолжать в том виде, в каком установлен режим, иначе это все потеряет смысл», – подчеркнул он.

Накануне сообщалось, что дети составляют 5% от общего числа заразившихся коронавирусом.

За минувшие сутки в РФ выявлено 440 новых случаев коронавируса в 35 регионах. Общее число заболевших по стране возросло до 2 тыс. 777 человек.

По данным ВОЗ, в мире зарегистрировано 693 тыс. 224 случая заражения новым коронавирусом, умерли 33 тыс. 106 человек.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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