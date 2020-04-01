Рудковская заявила об обмане Джигана и Самойловой

01.04.2020, 10:47, Разное

Проблемы в казавшейся образцовой семье рэпера Джигана и модели Оксаны Самойловой, по мнению наблюдательных фанатов, появились после рождения четвертого ребенка – долгожданного сына Давида. Джиган на радостях ушел в такой “отрыв”, что попал в реабилитационную клинику для людей с зависимостями.

Оксана Самойлова пожаловалась, что не хочет “просыпаться в этот мир”, и призналась, что месяц после рождения малыша должен был стать самым счастливым, но получилось наоборот. А накануне, 31 марта, она объявила о разводе.

Модель сообщила, что все десять лет брака оказались обманом со стороны Джигана, намекнув на измены рэпера, а также на его проблемы с запрещенными препаратами. Новость стала сенсацией.

Однако не все поверили, что дела в семье обстоят именно так. Например, продюсер Яна Рудковская убеждена, что это все постановка. “Это все офигенно придуманный сценарий!” – заявила она.

Яна уверена, что не просто так Джиган выкладывает странные посты в “Инстаграм”. Якобы таким образом он пытается показать, какой он плохой, и это выглядит подозрительно.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 31 Мар 2020 в 4:45 PDT

“Когда мужик хочет сделать что-то плохое, он точно не будет демонстрировать это на глазах у всей страны, а сделает по-тихому, чтобы, не дай бог, жена не спалила. Поэтому, зная Дениса достаточно давно, не верю, что у него настолько поехала крыша… Вот не верю вообще”, – заявил продюсер у себя в “Телеграм”.

Яна Рудковская полагает, что на самом деле у Джигана негативное отношение к алкоголю и наркотикам, но ради пиара он устраивает все эти выходки. Она высказала мнение, что пара будет долго держать общественность в напряженном ожидании.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 10 Мар 2020 в 10:39 PDT

“Теперь у них многомиллионные просмотры постов. У Оксаны добавился целый миллион подписчиков (нехило за два месяца). Каждый день начинается с ожидания: что же еще вытворит Джиган. Мы подсели на это и начали верить. Даже моя мама, которая еще в декабре знать не знала про их существование, уже сопереживает Оксане и пишет на ее странице слова поддержки”, – высказалась Рудковская.

Она также подметила, что “от плохих мужиков четверых детей точно не рожают”. Кроме того, по ее словам, за долгие годы совместной жизни Оксана смогла бы распознать мужа.

В заключение Яна Рудковская пожелала Оксане Самойловой и Джигану “разорвать все рейтинги”. В Сети многие солидарны с продюсером. Говорят, скоро Оксана Самойлова запустит собственную косметическую линейку, а у Джигана на подходе новый альбом.