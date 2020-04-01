Мнение: Персистенция COVID-19: способы передачи и меры предосторожности

01.04.2020, 10:45, Разное

На сайте Роспотребнадзора выложили разъяснение по поводу вопросов о том, как происходит заражение и возможности передачи вируса по воздуху.

Персистенция COVID-19: способы передачи и меры предосторожности

Способы передачи вируса COVID-19

Респираторные инфекции могут передаваться через капли разных размеров: когда частицы капель имеют диаметр > 5-10 мкм, их называют респираторными каплями, а когда диаметр <5 мкм, они называются воздушно-капельная взвесь инфекционных частиц. Согласно современным данным, вирус COVID-19 в основном передается между людьми через респираторные капли и контактным путем. При анализе 75 465 случаев COVID-19 в Китае не сообщалось о воздушно-капельной передаче.

Передача через капли происходит, когда человек находится в тесном контакте (в пределах 1 м) с кем-то, у кого есть респираторные симптомы (например, кашель или чихание) и, следовательно, есть риск подвергнуть воздействию слизистые оболочки (рот и нос) или конъюнктивы (глаза) потенциально инфекционных дыхательных капель. Передача может также происходить через предметы окружающей среды в непосредственной близости от зараженного человека. Таким образом, передача вируса COVID-19 может происходить при прямом контакте с зараженными людьми и косвенном контакте с поверхностями в непосредственной близости или с объектами, используемыми для зараженного человека (например, стетоскоп или термометр).

Передача по воздуху отличается от передачи с каплями, поскольку она связана с присутствием микробов в ядрах капель, которые, как правило, считаются частицами диаметром <5 мкм, и могут оставаться в воздухе в течение длительных периодов времени и передаваться другим на расстояния, превышающие 1 м.

Воздушно-капельная передача возможна при определенных обстоятельствах и условиях, в которых выполняются процедуры или поддерживающие манипуляции с генерацией аэрозолей; то есть эндотрахеальная интубация, бронхоскопия, открытое всасывание, введение препарата с помощью небулайзера (ингалятора), ручная вентиляция перед интубацией, поворот пациента в положение лежа, отсоединение пациента от аппарата ИВЛ, неинвазивная вентиляция с положительным давлением, трахеостомия и сердечно-легочная реанимация.

Одновременно с этим, учитывая, что капли слишком тяжелы, чтобы находиться в воздухе, они оседают на объектах и поверхностях, окружающих человека. Люди заражаются COVID-19, касаясь этих загрязненных объектов или поверхностей, а затем прикасаясь к своим глазам, носу или рту.

Есть некоторые доказательства того, что при COVID-19 может иметь место кишечная инфекция, и вирус может присутствовать в фекалиях. Однако до настоящего времени в рамках только одного исследования были получены культуры вируса COVID-19 из одного образца стула. До настоящего времени не было сообщений о фекально-оральной передаче вируса COVID-19.

Итоги последних исследований проб воздуха

На сегодняшний день в некоторых научных публикациях содержится информация, касающаяся возможного обнаружения COVID-19 в воздухе, в связи с чем, некоторые новостные агентства предположили, что воздушно-капельный путь передачи инфекции также может иметь место. Подобного рода сообщения необходимо интерпретировать с большой осторожностью.

В статье, опубликованной недавно в Медицинском журнале Новой Англии исследователи оценили персистенцию вируса COVID-19. В указанном экспериментальном исследовании аэрозоли генерировались с использованием трехструйного распылителя Коллисона и подавались в барабан Голдберга в контролируемых лабораторных условиях. Это мощная машина, которая не отражает нормальные условия кашля человека. Кроме того, обнаружение вируса COVID-19 в аэрозольных частицах до 3 часов не отражает клинических условий, в которых выполняются процедуры генерации аэрозоля, то есть это была экспериментально индуцированная процедура генерации аэрозоля.

Так, согласно проведенным исследованиям, в учреждениях, куда поступали пациенты с симптомами COVID-19, в образцах воздуха не было обнаружено РНК COVID-19.

ВОЗ известно о других исследованиях, в которых оценивали присутствие РНК COVID-19 в образцах воздуха, но которые еще не опубликованы в рецензируемых журналах. Важно отметить, что обнаружение РНК в пробах окружающей среды на основе ПЦР анализа не указывает наличие жизнеспособного вируса, который может передаваться. Необходимы дальнейшие исследования, чтобы определить, возможно ли обнаружить вирус COVID-19 в пробах воздуха из комнат пациентов, где не проводится никаких процедур или поддерживающих манипуляций с генерацией аэрозоля. По мере появления доказательств важно знать, найден ли жизнеспособный вирус и какую роль это может играть в передаче инфекции.

Выводы

На основании имеющихся данных, в том числе последних публикаций, упомянутых выше, ВОЗ продолжает рекомендовать меры предосторожности в отношении капельной и контактной передачи для людей, ухаживающих за пациентами с COVID-19. ВОЗ продолжает рекомендовать меры предосторожности в отношении воздушно-капельной передачи для обстоятельств и условий, в которых проводятся вышеупомянутые процедуры, в ходе которых генерируются аэрозоли. Эти рекомендации соответствуют другим национальным и международным руководствам, в том числе разработанным Европейским обществом реаниматологии и Обществом интенсивной терапии и теми, что в настоящее время используются в Австралии, Канаде и Великобритании.

В то же время другие страны и организации, в том числе Центры по контролю и профилактике заболеваний США и Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний, рекомендуют меры предосторожности в отношении воздушно-капельной передачи для любой ситуации, связанной с уходом за пациентами с COVID-19, и рассматривают возможность использования медицинской маски в качестве приемлемого варианта в случае нехватки респираторов (N95, FFP2 или FFP3).

В текущих рекомендациях ВОЗ подчеркивается важность рационального и надлежащего использования всех СИЗ, а не только масок, что требует правильного и строгого поведения со стороны работников здравоохранения, особенно в отношении процедур съема СИЗ и практики гигиены рук. ВОЗ также рекомендует проводить обучение персонала по этим рекомендациям, а также осуществлять адекватные закупки и обеспечивать наличие необходимых СИЗ и других предметов снабжения и оборудования. Наконец, ВОЗ продолжает подчеркивать исключительную важность частой дезинфекции рук, дыхательного этикета, очистки и дезинфекции окружающего пространства, а также важность поддержания физической дистанции и предотвращения близкого, незащищенного контакта с людьми с лихорадкой или респираторными симптомами.

ВОЗ тщательно отслеживает появляющиеся фактические данные по этой актуальной теме и будет обновлять научные сообщения по мере поступления дополнительной информации.

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14150 – цинк