В Красноярске убили семью из трех человек

01.04.2020, 10:30, Разное

В Красноярске найдены тела из трех человек с признаками насильственной смерти. Все они являются друг другу близкими родственниками. Возбуждено уголовное дело по статье “Убийство”, пишет ГСУ СК по региону.

По информации следствия, родственница убитых пришла в квартиру, где они проживали, где и обнаружила тела – 47-летней женщины, ее 77-летнего отца и 9-летней дочери. После у них были обнаружены ножевые ранения.

По факту смерти семьи в Красноярске правоохранительные органы инициировали возбуждение уголовного дело и выясняют обстоятельства случившегося.