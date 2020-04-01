 

В Красноярске убили семью из трех человек

01.04.2020, 10:30, Разное

В Красноярске найдены тела из трех человек с признаками насильственной смерти. Все они являются друг другу близкими родственниками. Возбуждено уголовное дело по статье “Убийство”, пишет ГСУ СК по региону.
По информации следствия, родственница убитых пришла в квартиру, где они проживали, где и обнаружила тела – 47-летней женщины, ее 77-летнего отца и 9-летней дочери. После у них были обнаружены ножевые ранения.

По факту смерти семьи в Красноярске правоохранительные органы инициировали возбуждение уголовного дело и выясняют обстоятельства случившегося.



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