Фрегаты Черноморского флота потопили подлодку «противника» в Средиземноморье

01.04.2020, 10:30, Новости дня

Фрегаты Черноморского флота провели в Средиземном море учения по обнаружению и уничтожению подводной лодки условного противника, информирует пресс-служба флота.

В пресс-службе сообщили, что «корабельная ударная группа Черноморского флота в составе фрегатов «Адмирал Григорович», «Адмирал Макаров» и «Адмирал Эссен» провела учения по поиску и уничтожению подводной лодки условного противника в акватории Средиземного моря», передает ТАСС.

В данный момент экипажи фрегатов «выполняют задачи в составе постоянной корабельной группировки Военно-морского флота в дальней морской зоне».

Моряки отработали тактические приемы по обнаружению и непрерывному преследованию подводной лодки с выполнением нормативов по условному применению торпедного оружия и реактивных бомб.

Поддержку с воздуха обеспечивал экипаж противолодочного вертолета Ка-27ПЛ из состава морской авиации и ПВО Черноморского флота.

«В результате совместных действий экипажей фрегатов и вертолета преследование подводной лодки завершилось ее условным уничтожением», – отметили на флоте.

На завершающем этапе учений экипажи отработали элементы совместного плавания и боевого маневрирования в составе ударной группы, провели частные учения по связи и противовоздушной защите отряда кораблей на переходе морем.

Ранее корабли ЧФ отразили «ракетный удар» на учениях в Средиземном море.