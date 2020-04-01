Американские учёные выяснили происхождение резервуаров воды на Марсе

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01.04.2020, 10:30, Разное

Американские учёные из University of Arizona в результате проведённого исследования выяснили происхождение огромных резервуаров воды на Марсе. По словам специалистов, бинарное неорганическое соединение появилось на Красной планете из двух источников.
В процессе научной работы американские исследователи проанализировали изотопный состав отколотых от коры Марса метеоритов Northwest Africa 7034 и Allan Hills 84001. Данные небесные тела по соотношению изотопов водорода имели различие в сравнении с другими изученными Curiosity породами планеты. Учёные выяснили, что первый объект взаимодействовал с водой около полутора миллиардов лет назад, второй – примерно 3,9 млрд лет. Таким образом, на раннем этапе развития Красной планеты на ней существовало не менее 2-х огромных резервуаров воды, имевшей отличающийся химический состав.

Учёным удалось установить, что тип породы одного из марсианских метеоритов имеет в составе большое количество дейтерия, что характерно для небесных тел, «путешествующих» с окраин Солнечной системы, а вот второй больше схож с земными. Авторы проекта считают, что полученные ими результаты помогут специалистам приблизиться к пониманию этапов эволюции и появления воды на Марсе.



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