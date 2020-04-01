В Казахстане от коронавирусной инфекции умер третий пациент. Общее число заболевших – 369

01.04.2020, 10:20, Новости дня

В Казахстане число жертв коронавирусной инфекции достигло трех человек, сообщает казахская служба Радио Свобода со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с пандемией.

“В Карагандинской области зафиксирован один летальный случай от коронавирусной инфекции”, – говорится в сообщении штаба.

Накануне в Нур-Султане умер пациент, 50-летний мужчина, у которого, как сообщается, были сопутствующие заболевания – диабет и гипертония. 26 марта умерла 64-летняя жительница села Косшы Акмолинской области.

В оперштабе также сообщили, что в Казахстане зарегистрирован еще 21 новый случай коронавирусной инфекции, общее число заразившихся в стране достигло 369. По данным штаба, в Нур-Султане выявлено шесть новых случаев, в Алматы – два, в Карагандинской области – один, в Акмолинской области – шесть.

Случаи заболевания выявлены во всех регионах, за исключением Костанайской области. Выздоровели, по данным министерства здравоохранения, 24 пациента (16 в столице, восемь в Алматы).

Накануне вечером к гражданам обратился президент Казахстана Касым-Жомар Токаев. Он заявил о дополнительных мерах поддержки, которые будут оказываться казахстанцам в связи с эпидемией коронавируса. В частности, с 1 апреля до 1 июля медицинскую помощь в стране, по его обещанию, будут получать все граждане, даже те, у кого нет страховки и права обслуживаться в системе обязательного медицинского страхования. Среди мер поддержки: индексация на 10% пенсий и госпособий, а также соцвыплаты в размере 42500 тенге ($95) – их получат граждане, потерявшие из-за эпидемии работу.