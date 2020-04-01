В российских регионах из-за коронавируса начали ограничивать продажу алкоголя

01.04.2020, 10:20, Новости дня

В нескольких российских регионах на фоне пандемии коронавируса начали ограничивать продажу алкоголя. С 1 апреля в Карелии спиртное продавать будут только с 10:00 до 14:00. Такое распоряжение подписал глава региона Артур Парфенчиков.

31 марта продажу алкогольных напитков также ограничили в нескольких районах Якутии, в поселке Жатай и Якутске. Глава региона Айсен Николаев объяснил это зафиксированным ростом числа преступлений в состоянии опьянения.

“За выходные резко возросла пьяная преступность, есть и человеческие жертвы, так что я руководствуюсь интересами большинства жителей”, – пояснил он. По словам Николаева, запрет на продажу алкоголя будет действовать минимум до 6 апреля.

Ранее член Общественной палаты, руководитель проекта “Трезвая Россия” Султан Хамзаев направил в правительство России письмо с просьбой ограничить продажу алкогольных напитков из-за коронавируса. По его словам, российские власти должны определить норму продажи алкоголя в одни руки, превышение которой должно быть признано опасным. Данные меры, по его мнению, позволят минимизировать ущерб, который может нанести употребление алкоголя в период карантина. Отмечается, что в Москве после введения режима самоизоляции на 148% выросли продажи алкоголя.

Накануне в 30 регионах России был объявлен режим самоизоляции из-за коронавируса, сообщается на сайте оперативного штаба.

Во время карантина всем жителям запрещено покидать собственное жилище за исключением пяти случаев: поездки на работу, выгула собак, похода в аптеку, совершения покупок в ближайшем продуктовом магазине, а также обращения за экстренной медицинской помощью.

Всего в России коронавирусом заразились 2337 человек. Выздоровел 121 человек. Общее количество официально подтвержденных летальных исходов в России достигло 23. В Москве – 16.