На Крымском мосту появится блокпост для недопущения завоза коронавируса

01.04.2020, 10:16, Новости дня

Блокпост для проведения стопроцентного досмотра граждан с целью недопущения распространения коронавирусной инфекции установят на Крымском мосту, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

Аксенов на заседании республиканского оперативного штаба по предотвращению распространения коронавируса сообщил, что блокпост будет выставлен с полуночи в четверг, 2 апреля, передает РИА «Новости».

Также, по его словам, также изучается опыт других регионов с точки зрения досмотра поездов и авиатранспорта.

Аксенов также сообщил, что власти Крыма в связи с распространением коронавируса в ночь на 2 апреля введут в регионе карантин.

Таким образом, режимы полной самоизоляции жителей ввели все регионы Южного федерального округа. Соответствующие решения первыми приняли власти Волгоградской, Астраханской и Ростовской областей. Затем такой же режим был введен в Краснодарском крае, Калмыкии, Адыгеи и Севастополе, передает ТАСС.

Накануне Крым прекратил автобусное сообщение с другими регионами.

По последним данным, в Крыму выявлено 16 случаев коронавируса.

В РФ за последние сутки выявлено 500 новых случая коронавируса. В общей сложности в стране зарегистрировано 2337 случаев. Выздоровел 121 человек.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.