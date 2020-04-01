 

Китай раскрыл данные о бессимптомных носителях коронавируса

01.04.2020, 10:16, Новости дня

Китайские медицинские власти предупредили, что зараженные коронавирусом, у которых не проявляются никакие симптомы, представляют опасность.

За минувший вторник, 31 марта, как сообщил Государственный комитет здравоохранения Китая, было выявлено 130 случаев бессимптомного протекания вызываемого коронавирусом заболевания, передает «Интерфакс».

Всех людей с выявленной бессимптомной инфекцией в Китае решено госпитализировать, а всех, с кем они контактировали, будут помещать на 14-дневный карантин под наблюдением медиков.

По последним данным, число заразившихся новым коронавирусом в Китае за минувшие сутки увеличилось на 36 человек, при этом 35 из них были ввозными случаями. Умерли семь человек. Общее число заболевших в Китае достигло 81 тыс. 554 человек, из них 76 тыс. 238 выздоровели, 3 тыс. 312 человек умерли.

По данным ВОЗ, в мире зарегистрировано 693 тыс. 224 случая заражения новым коронавирусом, умерли 33 тыс. 106 человек.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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