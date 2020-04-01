Банки начинают уведомлять ФНС об открытии электронных кошельков

01.04.2020, 10:11, Новости дня

Российские банки с 1 апреля начинают сообщать в Федеральную налоговую службу данные об открытии физлицами электронных кошельков, следует из опубликованного закона.

Банки с 1 апреля обязаны уведомлять налоговую службу об открытии "электронных средств платежа" даже в случае упрощенной идентификации – по данным паспорта, СНИЛС или ИНН.

До 1 апреля банки сообщали в ФНС факты открытия и закрытия счетов физических лиц, или по запросу налоговой службы данные по счетам для драгоценных металлов.