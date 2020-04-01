 

Макгрегор может заменить Нурмагомедова в бое против Фергюсона

01.04.2020, 10:11, Новости дня

Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор может стать заменой действующему чемпиону UFC в лёгком весе Хабибу Нурмагомедову в предстоящем поле не против американца Тони Фергюсона. На это намекнул тренер ирландца Джон Кавана.

Журналист Ариэль Хельвани в своём аккаунте в Twitter запустил опрос с целью выяснить — кого болельщики хотят видеть соперником Фергюсона в бое, если Нурмагомедову не удастся принять участие. Журналистом было предложено два варианта: Фергюсон подерется с Джастином Гэтжи, либо бой будет перенесен, чтобы в нем смог участвовать сам Хабиб.

И вот здесь к опросу подключился Кавана, твитнувший: "Возможно, существует и третий вариант".

Отметим, что ранее Нурмагомедов сообщал о том, что для Тони подбирают нового соперника. Среди них назывались и тот же Гэтжи, и Дастин Порье. Однако пока ситуация остается непонятной ровно так же, как и с местом проведения боя.

Изначально его планировалось провести в Нью-Йорке 18 апреля. Но в ситуацию внес коррективы коронавирус, распространение которого привело к отмене почти всех спортивных событий. Однако глава UFC Дэйна Уайт по-прежнему намерен провести турнир.



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