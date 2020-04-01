Мнение: Более 100 заявлений на батюшку: СК проверяет отца Димитрия Смирнова по 282 статье

01.04.2020, 10:06, Разное

Место батюшки в тюрьме – считают стукачи. Кому-то очень хочется, чтобы российское общество было расколото, а не едино. Одна из линий глубоких противоречий проходит аккурат по православию постипмперскому сознанию vs атеистическому постсоветскому мировоззрению. Причем, очень агрессивно настроены так называемые атеисты и агностики. А еще они все поголовно “европейцы”, и стукачи, если пользоваться советской терминологией, считающие, что гражданское общество определяется способностью гражданина вовремя накатать бумагу. Более 100 заявлений от потерпевших (морально) поступило на отца Димитрия Смирнова.

Причем, в некоторых обращениях сообщается, что он не только их оскорбил, но и давно раздражает, сея ненависть и вражду, и потому батюшку надо посадить в тюрьму.

Отец Димитрий Смирнов – не только не стяжатель, чтобы вы знали, почти все свои деньги он отдает на благотворительность, жертвует сиротам и строит школы. Себе не оставляет ничего, окормляет духовно паству, пишет книги. Но некоторые почему-то сочли, что место ему в тюрьме. Так вот, как правильно сказал Иван Охлобыстин, сначала хотя бы наполовину станьте такими добрыми и светлыми, как отец Димитрий, а потом осуждайте его.

Бедные московские следователи. Если заявлений пачка, они вынуждены реагировать. Хотя с Русской Православной Церковью ох как не хочется связываться. Тем более, что были прецеденты, когда монастыри укрывали опасных преступников, а когда туда приходили опера, выходил настоятель и говорил, что здесь преступников нет, а есть агнцы божие, которые грехи замаливают. “Хотите, меня берите!” Правоохранители уходили ни с чем.

Предстоит лингвистическая экспертиза, которая выяснит, содержится ли экстремизм в словах протоирея Дмитрия Смирнова о женщинах в гражданском браке, которых он назвал “бесплатными проститутками”. Позже протоиерей отказался извиняться и сказал, что таким образом он выступил против безответственных мужчин, которые не хотят жениться, а глупенькие женщины попадают в эту ловушку. Но его не поняли. А он должен был это сказать (“мягко похлопать по попке”, по его словам), как представитель Патриаршей Комиссии по делам семьи. Он же слышит, в отличие от вас, что ему на исповедях рассказывают женщины.

Скандальное заявление, написано в заявлениях и в материалах дела о проверке, Смирнов “сделал в феврале в московском кафе на встрече с участниками православного сообщества”. Проверка начата именно по статье «Возбуждение ненависти и вражды», предполагающей наказание по УК – до 8 лет лишения свободы.

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