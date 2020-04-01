 

Новый седан Lada Vesta FL получит светодиодные фары

01.04.2020, 10:02, Новости дня

Отечественный автогигант “АвтоВАЗ” продолжает активно обновлять флагманскую модель седана Vesta.

В Сети уже появились официальные данные о том, что в новой модификации автомобиль сможет получить светодиодную головную оптику. Однако воспользоваться предложением и приобрести усовершенствованный автомобиль можно лишь в модификации Vesta FL. Предполагается, что старт продаж рестайлингового седана состоится до конца нынешнего года.

В свою очередь, до настоящего времени ни одна из отечественных моделей “АвтоВАЗа” не имела подобного типа головной оптики. За счет предложенного улучшения станет возможным составить более реальную конкуренцию для ближайших по цене моделям Volkswagen Polo и Skoda Rapid, доступным на российском рынке.



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