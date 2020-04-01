Продажи автомобилей Hongqi взлетели на 88 процентов

01.04.2020, 10:02, Новости дня

Китайская компания FAW Group озвучила продажи своих автомобилей Hongqi за первый квартал 2020 года.

Всего за указанный период удалось реализовать порядка 25 тысяч новых автомобилей. Данный показатель свидетельствует об увеличении спроса на 88% по сравнению с аналогичным промежутком 2019 года. Также заявлено, что увеличивается количество онлайн-сделок по продаже техники, однако и через дилерские представительства зафиксирован рост спроса.

За прошлый год компания сумела выполнить собственный план, тогда как с предприятий было выпущено и продано 100 тысяч машин. На текущий год разработчики указали о желании вдвое улучшить количество продаж. Несмотря на экономическую обстановку, планируется достичь нового рекорда.