Всех прибывших в Россию поручено изолировать на 14 дней

01.04.2020, 9:53, Новости дня

Роспотребнадзор поручил обеспечить обязательную изоляцию всех вернувшихся в Россию граждан сроком на две недели, говорится в постановлении главного государственного санитарного врача Анны Поповой.

«Высшим должностным лицам субъектов РФ (руководителям высшего исполнительного органа государственной власти субъектов РФ) обеспечить изоляцию и медицинское наблюдение всех лиц, вернувшихся в РФ, на срок 14 календарных дней со дня их прибытия», – передает ТАСС текст документа.

Кроме того, Роспотребнадзор обязал регионы проводить тестирование на наличие коронавируса нового типа всех вернувшихся в страну с признаками респираторных заболеваний, а также лиц старше 65 лет с подобными симптомами.

В РФ за последние сутки выявлено 500 новых случая коронавируса. В общей сложности в стране зарегистрировано 2337 случаев. Выздоровел 121 человек.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.