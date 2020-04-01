Windows 10 смогли запустить на iPhone X

01.04.2020, 9:53, Разное

Недавно на одном из каналов видеохостинга YouTube появилось видео, демонстрирующее возможность установки полноценной версии ОС Windows 10 на представленный американским технологическим гигантом Apple около 3-х лет назад iPhone X. Как показал блогер, запуск занимает довольно много времени, однако результат впечатляет.

На канале Hacking Jules показали ролик с экспериментом по установке Windows 10 v1607 на эмулятор, загруженный на iPhone X. Процесс занимает около 2-х часов, а затем ещё 20 минут идёт запуск. Блогер отмечает, что длительное время загрузки является несомненным минусом, однако потом нарекания на работу смартфона отсутствуют, что можно отнести к плюсам.

В iPhone X на Windows 10 нормально функционируют все программы, в том числе «Проводник» и другие. Возможно, установка ОС на эмулятор мало обрадует поклонников «яблочного» бренда, однако блогеру таким образом всё же удалось показать неплохие возможности iPhone X.