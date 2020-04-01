 

Windows 10 смогли запустить на iPhone X

01.04.2020, 9:53, Разное

Недавно на одном из каналов видеохостинга YouTube появилось видео, демонстрирующее возможность установки полноценной версии ОС Windows 10 на представленный американским технологическим гигантом Apple около 3-х лет назад iPhone X. Как показал блогер, запуск занимает довольно много времени, однако результат впечатляет.
На канале Hacking Jules показали ролик с экспериментом по установке Windows 10 v1607 на эмулятор, загруженный на iPhone X. Процесс занимает около 2-х часов, а затем ещё 20 минут идёт запуск. Блогер отмечает, что длительное время загрузки является несомненным минусом, однако потом нарекания на работу смартфона отсутствуют, что можно отнести к плюсам.

В iPhone X на Windows 10 нормально функционируют все программы, в том числе «Проводник» и другие. Возможно, установка ОС на эмулятор мало обрадует поклонников «яблочного» бренда, однако блогеру таким образом всё же удалось показать неплохие возможности iPhone X.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.02 / Наука: Витамин В6 поможет вспомнить сны

10.02 / Оззи Осборн готовит необычную презентацию для своего нового альбома

24.03 / Вулкан Эребус в Антарктиде поможет изучить миры Солнечной системы

07.03 / О роли денег в политике

05.03 / Найдены гены, влияющие на передачу алкоголизма по наследству

18.02 / Средиземноморская диета способствует здоровому старению и более здоровому кишечному микробиому

30.03 / Названа новая дата проведения летней Олимпиады

05.02 / Наука: Разбитость по утрам связали с мелодией на будильнике

22.02 / При низкокалорийной диете активизируется сексуальная жизнь

04.03 / Тайны лунатизма: Расстройство психики, болезнь или что-то иное?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска