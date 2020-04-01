Гадалка Дарья Миронова более 10 лет назад предсказала дату смерти Началовой

01.04.2020, 9:53, Разное

Экс-участница проекта «Битва Экстрасенсов» Дарья Миронова почти 11 лет назад предсказала дату смерти покойной исполнительницы Юлии Началовой. Об этом заявила артистка Марина Орлова, которой довелось сыграть роль певицы в биографической киноленте.

Миронова и Началова встретились, когда знаменитость еще состояла в браке с футболистом Евгением Алдониным, также на встрече была и директор певицы Анна Исаева. Исполнительнице очень хотелось знать детали своего будущего. В итоге, гадалка пояснила о «фатальной дате» – 16 марта 2019 года, однако не уточнила, что Началова умрет в этот день. К слову, Миронова также приняла участие в съемках биографической киноленты о исполнительнице.

Экстрасенс же заявила, что данная встреча действительно была. В целом, певица интересовалась будущими деталями своей карьеры, но уже тогда почувствовала, что над ней может висеть какой-либо рок, подытожила гадалка.