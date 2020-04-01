 

Гадалка Дарья Миронова более 10 лет назад предсказала дату смерти Началовой

01.04.2020, 9:53, Разное

Экс-участница проекта «Битва Экстрасенсов» Дарья Миронова почти 11 лет назад предсказала дату смерти покойной исполнительницы Юлии Началовой. Об этом заявила артистка Марина Орлова, которой довелось сыграть роль певицы в биографической киноленте.
Миронова и Началова встретились, когда знаменитость еще состояла в браке с футболистом Евгением Алдониным, также на встрече была и директор певицы Анна Исаева. Исполнительнице очень хотелось знать детали своего будущего. В итоге, гадалка пояснила о «фатальной дате» – 16 марта 2019 года, однако не уточнила, что Началова умрет в этот день. К слову, Миронова также приняла участие в съемках биографической киноленты о исполнительнице.

Экстрасенс же заявила, что данная встреча действительно была. В целом, певица интересовалась будущими деталями своей карьеры, но уже тогда почувствовала, что над ней может висеть какой-либо рок, подытожила гадалка.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.02 / Рецепт дня: готовим щи из квашеной капусты, как в ресторане Meatless

14.01 / Пьяная голая дрянь опозорила поезд Москва – Симферополь и травмировала своего ребенка

13.03 / Обнародован список наиболее опасных смертельных болезней

02.02 / Критик Сергей Соседов поддержал решение певицы МакSим взять «паузу» в карьере из-за проблем со здоровьем

26.02 / Диабет, гипертония или депрессия у матери во время беременности повышают вероятность проблем в обучении у ребенка в будущем

12.03 / Под Москвой мужчина устроил в магазине стрельбу из-за продуктов

21.02 / Медики рассказали, как отличить боль артрита от проявлений артроза

29.03 / В РФ женщина сожгла в микроволновке 65 000 рублей, обрабатывая от коронавируса

19.03 / «Жэньминь жибао»: Что в центре игры на вооружение России и США?

10.04 / Мнение: Мы это уже проходили

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска