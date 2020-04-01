 

Совладельцу «Зимней вишни» предъявили обвинение в даче взятки

01.04.2020, 9:48, Новости дня

Следственный комитет предъявил обвинение в даче взятки гендиректору ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» и совладельцу кемеровского ТРЦ «Зимняя вишня» Вячеславу Вишневскому, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

После экстрадиции Вишневского из Польши у него был взят тест на коронавирус, передает ТАСС.

«После получения отрицательного результата следствием ему незамедлительно предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 291 УК РФ («Дача взятки»)», – сообщила Петренко.

Отмечается, что Вишневский допрошен в присутствии защитника.

Напомним, Польша экстрадировала в Россию совладельца сгоревшего в Кемерово ТРЦ «Зимняя вишня» Вячеслава Вишневского, его обвиняют в даче взятки при строительстве здания ТРЦ.

Трагедия в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» произошла 25 марта 2018 года, при пожаре погибли 60 человек, в том числе 37 детей. ТЦ был демонтирован в августе 2018 года.



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