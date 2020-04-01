В Москве начали тестировать приложение для контроля за соблюдением карантина

01.04.2020, 9:48, Новости дня

В Москве разрабатывают и тестируют мобильное приложение для мониторинга местонахождения пациентов с подтвержденной новой коронавирусной инфекцией, обязавшихся соблюдать карантин на дому, сообщил глава департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

По его словам, данное приложение не планируется использовать в отношении всех граждан в столице, передает ТАСС.

Техническое средство или закрытая ссылка на приложение будут выданы пациенту с коронавирусом после подписания согласия на пребывание на карантине.

Мобильное приложение получит название «Социальный мониторинг». Оно позволит обеспечить безопасность окружающих и избежать дальнейшего распространения коронавируса, сказал Лысенко.

В РФ уже были прецеденты, когда люди с коронавирусом, протекавшим в легкой форме и проходивших лечение на дому, выходили на прогулки. Также были случаи, когда пациенты с подозрением на коронавирус сбегали из больниц.

В РФ за последние сутки выявлено 500 новых случая коронавируса. В общей сложности в стране зарегистрировано 2337 случаев. Выздоровел 121 человек.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.