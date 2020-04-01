 

ВОЗ: Ситуация с распространением коронавируса в Европе стабилизируется

01.04.2020, 9:44, Новости дня

Всемирная организация здравоохранения зафиксировала первые признаки стабилизации ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в Европе, заявил 30 марта во время онлайн-конференции исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

Стенограмма конференции опубликована на сайте организации. 

Он отметил, что карантин и меры социального дистанцирования дают первые результаты. 

Случаи заболевания, которые подтверждаются сейчас, стали результатом заражения примерно две недели назад, объяснил эксперт.

“Когда вы ежедневно подсчитываете количество случаев [заболевания], связанных с эпидемией, это отражает передачу [вируса] по крайней мере за две недели до этого. Таким образом, то, что мы видим сегодня, – это то, что произошло две недели назад, и мы надеемся, что эти цифры стабилизируются”, – сказал он. 

Райан отметил, что во многих странах за последние две недели количество контактов между людьми значительно сократилось (в некоторых случаях – с 20 до четырех), это уменьшает риск новых случаев инфицирования. В связи с чем он призвал все страны активизировать усилия по поиску и изоляции пациентов.

“Если вы быстро изолируете новых инфицированных, они заразят меньше людей, и именно так вы сможете справиться с эпидемией. Надеемся ли мы, что Италия и Испания на пути к этому? Да”, – сказал он.

Райан подчеркнул, что после стабилизации ситуации нужно перейти к следующему этапу – полностью остановить распространение вируса. 

“Чтобы исключить новые случаи заражения, а не просто стабилизироваться, требуется удвоение усилий системы общественного здравоохранения. Это не пройдет само собой… Да, ситуация потенциально стабилизируется, мы искренне надеемся, что это так, но мы должны теперь подавить распространение вируса”, – заявил представитель ВОЗ. 

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 1 апреля, общее количество инфицированных в мире превысило 860 тыс., из них более 178 тыс. выздоровели, а 42 345 человек умерли.

В Европе наибольшее количество инфицированных и погибших – в Италии и Испании. В Италии – более 105 тыс. больных и 12 428 умерших, в Испании – более 95 тыс. и 8464 соответственно. 

В Украине, по информации Минздрава на вечер 31 марта, подтверждено 645 случаев коронавирусной болезни COVID-19, 10 человек выздоровели, 17 скончались.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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