 

Во Франции за сутки от коронавируса погибло рекордное количество пациентов. По уровню смертности страна обогнала Китай

01.04.2020, 9:44, Новости дня

За последние сутки во Франции от коронавируса скончалось 499 человек – это самый высокий показатель смертности за один день с начала эпидемии, сообщила 31 марта французская редакция The Local со ссылкой на официальные данные. 

Издание отмечает, что в статистику не вошли пациенты, которые умерли дома или в домах престарелых, поэтому реальное количество летальных случаев может быть больше.

Таким образом, общее число людей, умерших от коронавируса во Франции, увеличилось до 3523. По количеству летальных случаев, как свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение болезни, Франция вышла на третье место в мире, обогнав Китай. 

Общее количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 во Франции теперь составляет 52 128, сообщил телеканал France 24. 

Более 5500 пациентов с COVID-19 находятся в тяжелом состоянии, 9444 человека выздоровели.

С 17 марта во Франции введен всеобщий карантин. 

RFI отмечает, что официальную статистку по COVID-19 в стране публикуют один раз в день, вечером. 

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 1 апреля, общее количество инфицированных в мире превысило 860 тыс., из них более 178 тыс. выздоровели, а 42 345 человек умерли.

В Европе наибольшее количество инфицированных и погибших – в Италии и Испании. В Италии – более 105 тыс. больных и 12 428 умерших, в Испании – более 95 тыс. и 8464 соответственно. 

В Украине, по информации Минздрава на вечер 31 марта, подтверждено 645 случаев коронавирусной болезни COVID-19, 10 человек выздоровели, 17 скончались.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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