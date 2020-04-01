 

Сделка с ОПЕК по ограничении нефтедобычи прекратила действие

01.04.2020, 9:44, Новости дня

С 1 апреля уже не действует сделка ОПЕК+, согласно которой Организация стран – экспортеров нефти и ее союзники должны были ограничивать добычу нефти. Об этом сообщает Reuters.

Договор действовал три года, в нем говорилось об ограничении уровня добычи в 2,1 млн баррелей нефти в сутки, в основном в Саудовской Аравии.

Начиная с 1 апреля, производители нефти намерены добывать ее “на максимальной мощности”.

Агентство отмечает, что “спрос на нефть быстро падает” в связи с распространением коронавируса в мире.

5 марта ОПЕК, куда входит 14 нефтедобывающих стран: Алжир, Ангола, Венесуэла, Габон, Иран, Ирак, Конго, Кувейт, Ливия, ОАЭ, Нигерия, Саудовская Аравия, Экваториальная Гвинея и Эквадор – согласовала дополнительное ограничение добычи нефти на 1,5 млн баррелей в сутки в связи с падением спроса на нее из-за коронавируса. Ожидалось, что 6 марта к сделке присоединится Россия, но сторонам не удалось договориться о продлении существующего или заключении нового соглашения. 

До 1 апреля между странами – членами ОПЕК и партнерами организации, в том числе Россией, продолжали действовать договоренность о сокращении объемов нефтедобычи на 1,7 млн баррелей в сутки.

На фоне неудачных переговоров Саудовская Аравия, по данным источников Bloomberg, решила “вступить в тотальную ценовую войну” и нарастить добычу с нынешних 9 млн до 12 млн баррелей в сутки. Это, как полагают опрошенные агентством аналитики, “приведет к хаосу на рынке нефти”.

9 марта стоимость североморской нефти Brent обрушилась на 30% – до $33 за баррель. Такое падение цен оказалось сильнейшим с 1991 года – со времени войны в Персидском заливе. После обвала цен на нефть в РФ начал стремительно дешеветь рубль.

1 апреля нефть Brent торгуется на уровне $25,4 за баррель.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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