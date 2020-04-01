Эмма Уотсон высказалась против модели традиционных отношений: ЛГБТ-пары лучше договариваются

01.04.2020, 9:35, Разное

В конце прошлого года в интервью британскому Vogue Эмма Уотсон заявила, что находится в отношениях с самой собой, чем очень довольна и по большому счету счастлива. Три месяца спустя актриса дала интервью “младшему” изданию этой серии — Teen Vogue — и решила еще больше обозначить свою нынешнюю позицию. Как выяснилось, помимо “само-партнерства” (или, как называет это сама Уотсон, self-partnership), она также видит большие перспективы в отношениях ЛГБТ-пар и подмечает много минусов в так называемом традиционном браке:

Я вижу, что отношения, которые не следуют традиционным моделям, в итоге требуют от участников больше коммуникации и обоюдного согласия: настоящего разговора, делегации заданий, распределения обязанностей, о которых многие из-за стереотипов часто не думают… Идея о том, что отношения должны быть легкими и априори понятными, и что вы должны понимать друг друга с первого слова — такая чушь! Это же просто невозможно!

Одни из самых здоровых типов отношений я вижу как раз среди однополых пар, потому что, как мне кажется, они действительно садятся и договариваются по поводу многих вещей, а не строят предположения. К тому же в последнее время я очень увлеклась кинк-культурой: эти ребята общаются лучше всех, они все знают о культуре согласия. Мы могли бы последовать их примеру, это очень полезная модель отношений.

Эмма Уотсон

В ходе разговора Эмма также объяснила, что все таки значило это определение “сама себе партнер”:

Не так давно в интервью я рассказывала, как ближе к 30 годам начала чувствовать ужасную тревожность и давление — что я должна выйти замуж, завести ребенка и сеъхаться с возлюбленным. И у меня не было нужного слова, чтобы обозначить то состояние, поэтому я сказала, что я сама себе партнер. Мне просто нужно было найти для себя определение, которого до этого не было. И ведь люди действительно на это отреагировали! Но для меня дело не столько в самом слове — сколько в том, что мы должны сами создавать для самих себя язык и пространство для самовыражения, потому что иногда слов для нас попросту нет.

Весь язык и вся система закона заточена под мужчин. Поэтому у нас до недавнего времени измена считалась преступлением для женщины и нормой для мужчины. Во многих уголках мира развод до сих пор легче оформить мужчине, а не женщине…

Впрочем, сама актриса своим статусом в ближайшее время вряд ли озаботиться. И хотя папарацци в последние годы то и дело заставали ее в объятиях симпатичных спутников — старшего менеджера компании Medallia Уильма Найта, актера Корда Оверстрита, основателя латиноамерикаснкой версии Uber Брендана Уолласа, а то и таинственным незнакомца — отношения ни с одним из них не продлились достаточно долго, чтобы сменить само-партнерство на партнерство с другим мужчиной.