Мнение: Хвала брате Си

01.04.2020, 9:31, Разное

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Прочее.

1. РФ отправила в США (!) самолет с медицинской помощью для борьбы с коронавирусом. Трамп заявил, что "это было мило". Заголовок "Россия отправляет помощь США" ок. Пригорело по обе стороны Атлантики (обзор реакций в американских соц.сетях сделаю отдельно).

2. В Подмосковье до 1 июля отменили плату за капитальный ремонт. Плюс запретили посещать букмекерские конторы https://covid.mz.mosreg.ru/novostdetalno_11_13565/ Интересно, а на что ставили, если большинство крупных спортивных мероприятий уже отменили.

3. Госдума приняла закон о праве вводить полный или частичный режим ЧС, с сопутствующим расширением полномочий правительства. Полагаю, в апреле, в том или ином виде ЧС увидим.

4. Дед с Хмельницкого четко поясняет https://www.youtube.com/watch?v=-OEwdTdx3pk за коронавирус на Украине. И смешно и грустно.

5. У нас в городе отменили штрафы за коммуналку, а судебные приставы перешли на удаленку. Рынки переведены на семидневку, непродовольственные магазины закрыты (арендная плата с закрытых магазинов на время действия карантина взыматься не будет).