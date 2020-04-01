Психоаналитик рассказала, как сохранить спокойствие во время самоизоляции

01.04.2020, 9:30, Новости дня

Чтобы сохранять спокойствие в сложившийся ситуации из-за распространения китайского коронавируса, стоит занять свое время работой, либо развивать свои интересы, рассказала газете ВЗГЛЯД клинический психолог, психоаналитик, член Международной психоаналитической ассоциации Ирина Минасян.

В марте на фоне роста числа заразившихся новым коронавирусом, а также введения довольно жестких карантинных мер в РФ вырос спрос на дистанционные услуги психологов.

«У каждого человека могут быть паранойяльные страхи, к которым относится и страх заражения. Эти страхи появились, как только человек стал цивилизоваться. Они касались защиты собственной безопасности, затем безопасности близких, клана, племени и так далее. Эти страхи могут всплыть абсолютно у всех. Например, при катаклизмах и в стрессогенных обстоятельствах, когда актуализируются ранние архаические страхи заражения, погружая таким образом нас в регресс и ощущение бессилия», – говорит Минасян.

Психоаналитик объясняет, что архаические страхи могут быть нормальными (работают на защиту и безопасность) и патологическими (когда они чрезмерны, либо отрицаются или опровергаются).

Сложно оставаться спокойным в условиях постоянно меняющихся обстоятельств, которые диктует нам коронавирус, говорит Минасян. Адаптация к этим постоянно меняющимся обстоятельствам – единственная и сложная задача.

«Закон силы, как это ни парадоксально, снимает страхи у большинства людей. Вот сейчас, когда есть изоляция, когда кто-то другой о нас заботится, когда мы видим, что кто-то несет за нас ответственность – это вызывает доверие и успокаивает. В адаптации самым важным является стабильность, когда человек организует собственную жизнь вокруг работы, семьи, то есть поддержания любопытства к жизни», – рассказывает Минасян.

Если нет работы, психоаналитик рекомендует вернуться к своим интересам: общению, книгам, кино, творчеству и так далее. Все это работает на укрепление и стабилизацию. Организуя себя, человек приглушает свои ранние страхи заражения, что улучшает качество его жизни и помогает пережить трудный период изоляции.

Для профилактики распространения коронавирусной инфекции в Москве и других регионах РФ с 30 марта действует режим домашней самоизоляции в отношении всех жителей вне зависимости от возраста. Уточняется, что выходить на улицу разрешено только в ближайшие продуктовые магазины или аптеки, на работу, к врачу или для выгула собаки.