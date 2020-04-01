Жителя Челябинской области оштрафовали за фейк о коронавирусе

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01.04.2020, 9:30, Новости дня

Суд назначил штраф в размере 30 тыс. рублей жителю города Магнитогорск Челябинской области, который опубликовал в социальной сети ложную информацию о коронавирусе, сообщили в пресс-службе главного управления МВД РФ по региону.

По данным полиции, сотрудниками УМВД РФ по Магнитогорску установлено, что местный житель, 1985 года рождения, в соцсети «ВКонтакте» в комментариях к одной из публикаций разместил заведомо недостоверную информацию о якобы запрещенном в связи с коронавирусом выезде из города.

«По данному инциденту в отношении него сотрудниками полиции составлен административный протокол по ч. 9 ст. 13.15 КоАП РФ (злоупотребление свободой массовой информации). Материалы проверки направлены в Орджоникидзевский суд города Магнитогорска, который назначил мужчине наказание в виде штрафа на сумму 30 тыс. рублей», – передает РИА «Новости» сообщение управления.

По данным губернатора региона, на утро вторника в регионе зафиксированы 14 подтвержденных случаев коронавируса, все граждане госпитализированы. Еще восемь случаев условно подтверждены тестами в местных лабораториях.

Во вторник в Курганской области суд впервые оштрафовал на 30 тыс. рублей пользователя соцсетей за фейк о числе зараженных коронавирусом.

В тот же день Совет Федерации на внеочередном заседании одобрил закон о введении уголовной ответственности за нарушение карантина вплоть до лишения свободы сроком до семи лет, а также закон об уголовной ответственности за распространение фейков о коронавирусе вплоть до лишения свободы на пять лет.

В РФ за последние сутки выявлено 500 новых случая коронавируса. В общей сложности в стране зарегистрировано 2337 случаев. Выздоровел 121 человек.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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