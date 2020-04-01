 

Россиян обязали соблюдать дистанцию не менее 1 метра

01.04.2020, 9:30, Новости дня

Все российские граждане должны соблюдать дистанцию не менее 1 метра друг от друга, исключением из правила являются поездки в такси, говорится в постановлении главного санитарного врача РФ Анны Поповой.

«Гражданам соблюдать дистанцию до других граждан не менее одного метра, в том числе в общественных местах и общественном транспорте, за исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси», – передает ТАСС текст документа.

Правило начинает действовать со среды, 1 апреля.

В РФ за последние сутки выявлено 500 новых случая коронавируса. В общей сложности в стране зарегистрировано 2337 случаев. Выздоровел 121 человек.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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