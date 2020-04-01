Адвокат Сергей Жорин рассказал об разделе имущества Оксаны Самойловой и Джигана

01.04.2020, 9:30, Разное

Звездный адвокат Сергей Жорин рассказал, как будут делить имущество Оксана Самойлова и Джиган при разводе. По некоторым данным, часть совместнонажитого уже выставлено на продажу.

Суд оставит детей Самойловой, считает Жорин, а размер алиментов может составить до 50% от заработка рэпера. Это – максимальный процент. Другой вариант – фиксированная сумма выплат. За прошлый год, по данным Starhit, Джиган заработал порядка 50 млн рублей.

За время брака Оксана Самойлова и рэпер приобрели дом в Подмосковье за 140 млн рублей, а также 3 люксовых автомобиля: Mercedes AMG G63, Rolls-Royce Wraith и Bentley Continental. Самойлова владеет спортивным проектом, сервисом по подбору персонала, интернет-магазином и косметологической клиникой.

“Имущество будут делить поровну между парой. Но, с учетом интереса 4-х детей, согласно закону, суд может отступить от равенства в пользу Самойловой. В начале нужно определить совместнонажитое и оценить”, – отмечает адвокат Жорин.

Возможно, Джиган сам пойдет на уступки. Сергей Жорин считает, что причин забирать у него опеку над детьми нет, а если рэпер и испытывает какие-то трудности в психологическом плане, то справится с ними.