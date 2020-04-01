Синоптики объяснили резкую смену погоды в Москве

01.04.2020, 9:16, Новости дня

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд объяснил резкую смену погоды в Москве.

Вильфанд отметил, что после резкого похолодания и снегопада в Московском регионе начнется постепенное повышение температуры, уже к выходным прогнозируется до +11 градусов тепла, передает «Интерфакс».

«Сегодняшняя холодная погода связана с резким изменением воздушных масс с южных на северные. Пришла зима к 1 апреля, совсем нешуточная зима», – отметил он.

Напомним, в среду, 1 апреля, в Москве будет 4 градуса ниже ноля. К обеду температура воздуха поднимется до +2 градусов. Вечером столбики термометров покажут 3 градуса тепла, ожидается небольшой дождь.