 

Иосиф Пригожин озвучил сумму налогов Валерии: «За 10 лет мы с женой заплатили государству более 60 млн рублей»

01.04.2020, 9:09, Разное

Отечественные звёзды из-за пандемии коронавируса вынуждены соблюдать карантин, отменяя или перенося ранее запланированные концерты и гастроли. Некоторые сейчас выступают в онлайн-проектах, причём не бесплатно, что осуждают поклонники знаменитостей. Продюсер Иосиф Пригожин порекомендовал считать не только доходы, но и расходы звёзд, озвучив сумму выплаченных им и Валерией налогов государству, что за 10 лет составило более 60 млн рублей.
Продюсер считает, что эстрадные исполнители, временно лишившиеся возможности зарабатывать на концертах, вынуждены платно выступать, к примеру, в онлайн-кинотеатрах. Каждый артист, говорит Пригожин, имеет не только семью, но и большую команду, членам которой нужно выплачивать зарплату. Так, в подчинении Валерии более полутора десятка человек. Этим людям необходимы деньги на питание, оплату аренды жилья, покупку предметов первой необходимости и это им должна обеспечить певица, что в условиях карантина весьма непросто, поэтому приходится искать выходы из ситуации. Иосиф Пригожин не отрицает, что у звёзд немалые доходы, но и статьи расходов тоже внушительные. На одни только налоги продюсер и Валерия в минувшем году перечислили около 13 миллионов рублей, а за десятилетие сумма выплат государству составляет более 60 млн.

Пригожин также отметил, что онлайн-концерт Валерии оплачен за счёт средств спонсоров, а зрители смотрели его абсолютно бесплатно, но при этом многие всё равно осуждают артистов, берущих деньги за выступления.



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