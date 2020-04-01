Трамп предупредил американцев о «мучительных» неделях

01.04.2020, 9:08, Новости дня

Соединенным Штатам нужно преодолеть «мучительные две недели» в борьбе с коронавирусом перед тем, как наметится тенденция к улучшению обстановки, сообщил президент страны Дональд Трамп.

«Хотелось бы надеяться, что как предсказывают эксперты и как предсказывают многие из нас… мы увидим настоящий свет в конце тоннеля, но этому предшествуют очень, очень мучительные две недели», – приводит его слова «Интерфакс».

Соблюдение мер в связи с коронавирусом он назвал «вопросом жизни и смерти». Американский лидер подчеркнул, что «никогда ранее не видел», чтобы страны мира настолько «держались вместе» в борьбе против единого врага.

Ранее сообщалось, что в администрации США ожидают гибели от пандемии коронавируса от 100 тыс. до 200 тыс. американцев.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, почему американское здравоохранение оказалось неспособно предотвратить пандемию коронавируса в США.

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