В Москве умерли пять пациентов с коронавирусом. Число погибших в России достигло 23 человек

01.04.2020, 9:06, Новости дня

В Москве вечером 31 марта умерли пять пациентов, у которых была диагностирована коронавирусная инфекция. Об этом сообщает оперативный штаб.

Умершим было от 61 до 74 лет. Четверо из них находились на искусственной вентиляции легких.

Вечером 31 марта в Пермском крае с диагнозом “коронавирусная инфекция” умер мужчина. Это первый случай смерти от COVID-19 в регионе.

В оперативном штабе отметили, что у него были сопутствующие тяжелые заболевания онкологического характера. Его возраст не уточняется.

С учетом новых данных общее количество официально подтвержденных летальных исходов в России достигло 23. В Москве – 16.

Всего в России коронавирусом заразились 2337 человек. Выздоровел 121 человек.

Тем временем число выявленных случаев заражения коронавирусом в Украине к вечеру вторника увеличилось почти на 100 человек – до 645. Об этом сообщается на сайте Минздрава страны.

“По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 22:00 31 марта на Украине 645 лабораторно подтвержденных ПЦР-исследованием случаев COVID-19”, – говорится в сообщении.

За сутки в Украине от коронавирусной инфекции умерли четыре пациента. Всего в стране от COVID-19 скончались 17 человек.

В середине марта Украина из-за эпидемии коронавируса объявила о закрытии границ для иностранцев. В стране ввели режим чрезвычайной ситуации. Приостановлены внутренние автобусные, железнодорожные и авиаперевозки. Ограничения будут действовать до 24 апреля.