 

Гражданам запретили приближаться друг к другу ближе метра

01.04.2020, 8:59, Новости дня

В связи с развитием ситуации с коронавирусом Роспотребнадзор выступил с постановлением о соблюдении безопасной дистанции в местах общего пользования. Гражданам предписано держаться друг от друга на расстоянии не менее метра. 

Это предписание касается тех, кто, в силу рабочих и иных обстоятельств, не может соблюдать самоизоляцию дома. Как следует из заявления главного санитарного врача и главы РПН Анны Поповой, дистанцию не менее 1 метра необходимо соблюдать во всех общественных местах — от магазинов и аптек до городского наземного и подземного транспорта. Исключением является такси.

ВОЗ зафиксировала более 750 тысяч случаев заражения, около 36 тысяч человек умерли. В РФ заболели 2337 и умерли 17 человек.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.02 / Клишас указал на противоречие решения Гааги по делу ЮКОСа российскому правопорядку

21.02 / Плотный завтрак поможет сжечь больше калорий

23.02 / Мнения: Павленский оказался для Франции слишком русским

11.03 / ЦИК представил концепцию информационной кампании перед общероссийским голосованием

07.02 / Глава Минэнерго с чиновниками не долетели до Сочи: в самолете нет топлива

27.03 / Китай отчитался о серьезном снижении прибыли крупных промышленных предприятий

06.02 / Forbes – у русских атомные подводные дроны появятся быстрее, чем у Запада

23.03 / В РФ призвали уголовно наказывать за фейки о коронавирусе

14.03 / Штаб-квартира ООН перешла на удаленную работу из-за коронавируса

19.03 / Стало известно о заражении коронавирусом российского хоккеиста НХЛ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска