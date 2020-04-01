Гражданам запретили приближаться друг к другу ближе метра

01.04.2020, 8:59, Новости дня

В связи с развитием ситуации с коронавирусом Роспотребнадзор выступил с постановлением о соблюдении безопасной дистанции в местах общего пользования. Гражданам предписано держаться друг от друга на расстоянии не менее метра.

Это предписание касается тех, кто, в силу рабочих и иных обстоятельств, не может соблюдать самоизоляцию дома. Как следует из заявления главного санитарного врача и главы РПН Анны Поповой, дистанцию не менее 1 метра необходимо соблюдать во всех общественных местах — от магазинов и аптек до городского наземного и подземного транспорта. Исключением является такси.

ВОЗ зафиксировала более 750 тысяч случаев заражения, около 36 тысяч человек умерли. В РФ заболели 2337 и умерли 17 человек.