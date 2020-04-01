Не выдержал опытов пришельцев? Загадочная смерть Зигмунда Адамски

01.04.2020, 8:54, Разное

Зигмунд Ян Адамски был польским иммигрантом, который в 1960 году переехал с женой из своей страны в маленький старинный городок Тингли, неподалеку от Уэйкфилда, графство Йоркшир, Англия.

По профессии он был шахтером и на новом месте работал шахтером, вел простую и обычную жизнь. Зигмунд и его жена Леокадия были хорошо приняты их соседями и у них не было никаких необычных или примечательных особенностей.

Так продолжалось до 6 июня 1980 года, когда 56-летний Адамски умер очень странной и совершенно непонятной смертью. В тот день он готовился к свадьбе своей крестницы, назначенной на 7 июня, и обстановка была соответствующей, все были в предвкушении праздника и находились в хорошем настроении (Паранормальные новости – paranormal-news.ru).

После обеда, около 15:30, Адамски пошел в магазин, чтобы купить продукты. По пути к рынку он встретил нескольких соседей и все они отмечали позже, что мужчина был веселым и радостным. Тем ни менее, это был последний раз, когда его видели живым.

С рынка Адамски не вернулся и когда он не пришел домой даже к вечеру, его жена начала сильно беспокоиться, ведь до рынка было всего несколько минут ходьбы вниз по улице, а ее муж не упоминал, что зайдет куда-то еще. В тот же вечер жена Адамски обратилась в полиция и те начали разыскивать Адамски.

Выяснилось, что мужчина успел дойти до рынка и зайти в бакалейный магазин, сотрудник магазина описал Адамски и сказал, что тот находился в хорошем настроении. Но куда он потом пошел, никто не знал и не видел, создавалось впечатление, что едва выйдя из магазина, Адамски растворился в воздухе.

У Адамски не было никаких причин сбегать, у него была счастливая жизнь, хорошие отношения с женой и он был весь в ожидании свадьбы крестницы. Также он не мог куда-то экстренно сорваться, чтобы подработать, он уже несколько лет не делал подобного, потому что у него было плохое здоровье, подорванное привычкой к курению.

Прошло пять дней, за которые Адамски так и не был найден. К слову сказать, городок Тингли настолько тих и непримечателен в плане криминальной обстановки, что смерть Адамски до сих пор остается самым известным местным преступлением.

11 июня 1980 года угольщик Тревор Паркер разгребал кучу угля на угольном дворе Tomlin's Coal Yard в городке Тодморден, расположенном на расстоянии 30 миль от Тингли, и внезапно увидел, что на вершине 3-метровой угольной кучи лежит лицом вверх тело какого-то мужчины.

Когда Паркер вызвал полицию, быстро выяснилось, что мертвец это пропавший Адамски и с самого начала стали появляться очень странные улики.

Несмотря на то, что на мужчине был костюм, застегнутый на все пуговицы, на нем не было его рубашки, а его брюки и обувь были надеты на нем таким неряшливым образом, что создавалось впечатление, что их надевали уже на труп, причем делал это или ребенок или совершенно неумелый человек. Сам пиджак тоже был застегнут странно и неправильно.

Бумажник и часы, которые Адамски носил на руке, отсутствовали, однако в версию об ограблении полиция тоже не поверила. Дело в том, что одежда Адамски и его руки были совершенно чисты, на них не было ни одного угольного мазка, при этом он лежал на куче угля высотой 3 метра и на угле не было найдено вообще никаких следов, словно по нему не взбирался ни убийца, ни убитый.

Само тело при этом лежало спокойно и было без единых признаков судорог или или иных предсмертных движений, На лицо Адамски выглядел так спокойно, словно просто лег сверху поспать.

Каким же способом тело Адамски было положено сверху? Эту загадку тоже до сих пор не удалось разгадать.

При исследовании тела полиция не обнаружила никаких признаков того, что он мог бороться с кем-то или сопротивляться. На теле также не было признаков насильственной смерти, кроме странных крошечных точек, словно от ожогов спичками, найденных на задней стороне шеи и плечах. На ладонях были обнаружены непонятные потёртости, но объяснить их причину тоже оказалось невозможным.

Еще одной странной деталью было то, что маленькие ожоги были покрыты какой-то прозрачной гелеподобной мазью, словно их пытались залечить.

Тело Адамски находилось в хорошем состоянии, словно он погиб незадолго до его обнаружения, а не 5 дней назад. При этом он не голодал. Полиция обзвонила все ближайшие больницы, чтобы удостовериться, что Адамски не был у них. Также ничто не указывало на то, что последние 5 дней Адамски жил как бездомный на улицах, его одежда была в безупречном состоянии и такой же чистой как в тот день, когда он вышел из дома, чтобы пойти на рынок. При этом на его лице была найдена лишь небольшая щетина, словно он не брился максимум один день.

Полицейский констебль Алан Годфри вскоре объявил, что Адамски умер от сердечного приступа, но было неизвестно, на основании чего он сделал такой вывод, из-за вскрытия тела или просто желая, чтобы пресса поскорее отстала от полиции. При этом он не объяснил многие загадочные детали смерти Адамски, как он попал на угольную кучу, где находился 5 дней и тд.

Подобный же вывод о сердечном приступе чуть позже подтвердил и коронер, однако он указал, что это предположительная смерть, потому что точной причины смерти обнаружить не удалось. Все, что ему удалось определить, это лишь то, что ожоги на теле Адамски появились за два дня до его фактической смерти.

После этого гипотезы и теории о том, как погиб Адамски стали высказывать многие журналисты и любители криминальных расследований. Было в том числе предположено, что Адамски мог пострадать от удара молнии, который оставил у него эти ожоги, а потом находился в состоянии шока, не мог мыслить рационально, шел куда глаза глядят, едва застегивал свою одежду и в конце концов как-то залез на угольную кучу, где лег и умер.

Однако никто в Тодмордене не видел Адамски ранее. чем нашли его тело. Также никто не видел незнакомых людей рядом с угольным двором Tomlin's Coal Yard и в этом городе у Адамски не было никого из друзей или знакомых.

Также были предположения, что Адамски убил какой-то особо хитрый маньяк, после чего уложил его тело на кучу угля с помощью автокрана. Но следов автокрана тоже не было найдено.

Прошло еще немного времени и кто-то наконец обратил внимание на то, что в те дни, когда пропал Адамски, над Тодморденом неоднократно видели НЛО. Поэтому любители паранормальных явлений предположили, что Адамски на самом деле был похищен пришельцами и не сумел пережить их эксперименты из-за своего слабого здоровья. Его сердце в какой-то момент остановилось и тогда пришельцы впопыхах наскоро одели его и вернули обратно, просто положив на кучу угля.

Самое необычное, что произошло после информации об НЛО, это заявление того самого полицейского констебля Алана Годфри, о том, что он тоже видел НЛО в указанные дни и не просто видел, но похоже, что его тоже похищали, потому что он не помнил, что делал в те полчаса, после того как заметил НЛО. Это время пропало из его памяти.

Когда Годфри решил пройти сеанс регрессивного гипноза, его слова, сказанные во время этого сеанса напугали всех, кто присутствовал в комнате:

"Они ужасные… маленькие… ростом 3 или 4 фута, словно пятилетние дети! Их восемь. Они прикасаются ко мне. Щупают мою одежду. У них есть руки, а головы формой как лампа. Они продолжают трогать меня… они шумят… Джозеф, одного зовут Джозеф. Он сказал мне не пугаться. Они роботы! Они не люди! Они роботы! Они роботы Джозефа! Там кровавый пес… Это ужасно! Размером с овчарку!"

После этого немало газет ухватились за идею того, что Адамски был похищен и убит инопланетянами и некоторое время британские таблоиды пестрели яркими сенсационными заголовками подобного рода. Даже в наши дни этот случай с Адамски больше известен как случай похищения пришельцами, чем криминальное дело.