Календарь: 1 апреля – Иосиф Сталин ежегодно снижал цены, укреплял рубль и всяко издевался

01.04.2020, 8:54, Новости дня

Ежегодное снижение цен на промышленные товары широкого потребления было одной из основных позиций социальной политики И.В.Сталина. В последние три года его жизни и в 1954 году ежегодное снижение цен происходило 1 апреля.

Политика планомерного снижения цен была призвана обеспечить систематический подъём материального положения граждан СССР.

В 1934 году на XVII съезде ВКП (б) по инициативе И.В.Сталина было принято решение о снижении розничных цен к концу второй пятилетки на 35 процентов по сравнению с уровнем 1933 года. Но уже в 1933 и 1934 годах было реализовано снижение цен по ряду товаров. В частности, подешевели хлеб, рис, мясо, животное и растительное масло, молоко, картофель, кондитерские изделия. В 1934 году в городах на 14 процентов подешевел сахар.

С 1 октября 1935 года упали цены на печеный хлеб, муку, зерно, макароны, крупу, рис, а также на большинство сортов кондитерских изделий.

Уже через два с половиной года после окончания Великой Отечественной войны, в декабре 1947 года в СССР была осуществлена денежная реформа, отменены карточки на продовольственные и промышленные товары, введены единые сниженные государственные розничные цены на товары массового потребления.

Наименование продуктов и товаров / цены в сталинских рублях 1947 г. / 1953 г.

Хлеб белый и хлебобулочные изделия (1 кг) – 5,5 руб. / 3 руб.

Хлеб чёрный – 3 руб. / 1 руб.

Мясо (говядина) – 30 руб. / 12,5 руб.

Рыба (судак) – 15 руб. / 7,1 руб.

Молоко (1 л) – 3 руб. / 2,24 руб.

Масло сливочное – 64 руб./ 27,8 руб.

Яйца (десяток) – 9руб. / 8,35 руб.

Сахар-рафинад – 15 руб. / 9,4 руб.

Масло растительное – 30 руб. / 17 руб.

Водка – 60 руб. / 22,8 руб.

Пиво (0,6 л) – 5 руб. / 2,96 руб.

Банка крабов – 20 руб. / 4,3 руб.

Автомобиль «Победа» – / 16000 руб.

Автомобиль «Москвич » – / 9000 руб.

Обувь (пара, в среднем) – 260 руб. / 188,5 руб.

Ситец (1 м) – 10,1 руб. / 6,1 руб.

Шерстяная ткань (1 м) – 269 руб. / 113 руб.

Шёлк натуральный – 137 руб. / 100 руб.

Стоимость продовольственной корзины в месяц – 1130 руб. / 510 руб.

Праздники 1 апреля:

День смеха.

Международный день птиц.

События дня:

1889 г. – в Чикаго появилась в продаже первая посудомоечная машина, созданная Джозефиной Кокрейн.

1995 г. – на базе 1-го канала Останкино началось вещание «Общественного российского телевидения», ныне – Первый канал.

1997 г. – президент Борис Ельцин подписал указ о том, что все российские чиновники должны ездить на российских автомобилях. Идею указа подсказал ему только что назначенный на пост вице-премьера Борис Немцов.

Именинники:

Валерий, Дарья, Дмитрий, Иван, София.

Родились:

Николай Гоголь (1809-1852 гг.) – русский писатель.

Владимир Познер (1934 г.) – российский тележурналист.

Сергей Лазарев (1983 г.) – российский певец.