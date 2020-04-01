Российские ученые утверждают, что нашли средство борьбы с коронавирусом

01.04.2020, 8:54, Новости дня

Обработанная холодной плазмой вода разрушает мембрану вирусов.

В России нашли способ эффективно разрушать коронавирус SARS-CoV-2, сообщают «Известия». В Сколково ученые разработали метод обработки воды холодной плазмой. Получившийся продукт под названием «Магнарил» убивает как вирусы, так и бактерии, и грибки. При этом, в отличие от спирта и хлорки, получившаяся жидкость неопасна для человека и не имеет неприятного запаха. Как считают создатели «Магнарила», он убьет и коронавирус.

Жидкость можно как просто распылять в воздухе, так и обрабатывать ей поверхности или медицинские маски. После высыхания на поверхности останется лишь соль и вода, ничего вредного для человека.

Вкратце суть технологии такова: после обаботки воды плазмой атомы теряют часть электронов, молекулы воды становятся нестабильны. Возникающие при этом соединения агрессивного кислорода повреждают оболочки вирусов. Кроме того, с вирусами борется и содержащаяся в «Магнариле» хлорноватистой кислоты. Она возникает при распаде содержащегося в воде хлорноватистого натрия.

Проверка «Магнарила» на COVID-2019 еще впереди, однако в теории потенциал разработанного средства велик. Кроме того, производство такой воды обойдется недорого – примерно 100 рублей за тысячу литров.

Есть у нового дезинфектанта и критики. Например, глава лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков считает, что в отношении борьбы с коронавирусом перекись водорода эффективнее и проще в производстве. Создатели «Магнарила» возражают, утверждая, что перекись водорода наносит вред организму, раздражая слизистую, а обработанная плазмой вода опасных последствий не несет.

В настоящее время специалисты Сколково оформляют патент на изобретение, готовясь к серийному выпуску своего продукта.

В России число инфицированных коронавирусом нового типа уже перевалило за 2000 человек. Накануне эпидемиолог Минздрава сообщил, когда следует ждать пика коронавирусной эпидемии в России.

Также 31 марта стало известно, что коронавирусной инфекцией заболел главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко, который неделю назад общался с президентом Владимиром Путиным.

Между тем президент Белоруссии Александр Лукашенко продолжает преуменьшать опасность вируса, и даже первой смерти в стране от COVID-19 легко нашел объяснение.