Инсайдер: Презентация iPhone 9 по цене в 400 долларов состоится 15 апреля

01.04.2020, 8:53, Разное

По словам известного инсайдера Джона Проссера, представители корпорации Apple несколько дней назад собрались на общую встречу, обсудив темы апрельской презентации. Предполагается, что в руководстве компании уже определились с датой анонса iPhone 9 — нового бюджетного девайса. В итоге, дебютный показ состоится уже 15 апреля, а продажи стартуют примерно через 3 недели.

Пока неизвестно, какая именно презентация состоится: полноценная или в интернет-магазинах, а журналисты при этом получат пресс-релиз. Второй вариант был осуществлен во время премьеры iPad Pro. Стоит отметить, что iPhone 9 является преемником iPhone 8 и станет самым недорогим девайсом бренда за последние несколько лет. Устройство отличается старым дизайном и небольшим 4,7-дюймовым дисплеем. Аппаратной основой смартфона является процессор Apple A13.

Предполагаемая стоимость гаджета – почти 400 долларов. На российском рынке из-за нестабильности курса доллара, цена может составить до 40 000 рублей. Ранее появлялась информация, что смартфон могли презентовать в конце марта, но, из-за пандемии коронавируса анонс решили перенести.