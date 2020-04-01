 

Платформу «Морского старта» пришвартовали в Приморье

01.04.2020, 8:48, Новости дня

Стартовую платформу Odyssey плавучего космодрома «Морской старт» пришвартовали на территории Славянского судоремонтного завода (СРЗ), швартовка прошла успешно, сообщил директор завода Андрей Якимчук.

Якимчук сообщил, что судно успешно пришвартовали, «экипаж пока остается на судне», передает ТАСС.

Группа S7 (владелец ракетно-космического комплекса «Морской старт») подтвердила прибытие стартовой платформы плавучего космодрома в акваторию порта Славянка в Приморье 30 марта.

Напомним, сборочно-командное судно Sea Launch Commander прибыло в Приморье 17 марта и пришвартовалось у причала Славянского судоремонтного завода после прохождения таможенных и санитарных процедур.

В 2014 году пусковую деятельность «Морского старта» приостановили, в сентябре 2016 года владельцем ракетно-космического комплекса стала группа компаний S7.

До этого компания S7 Space сообщала, что перебазирует стартовую платформу и командное судно «Морского старта» в 2020 году на Славянский судоремонтный завод, где будет проводиться ремонт и реконструкция плавучего космодрома.

Группа компаний S7 владеет активами ракетно-космического комплекса «Морской старт», в рамках которого до конца мая 2014 года провели 36 запусков (в том числе 32 успешных).



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.02 / Доэрти, борящаяся с рецидивом рака показала, как готовила тако

09.03 / Компания Volvo открыла новую линию по сборке аккумуляторов

13.02 / Американский учёный рассказал Fox News, чего ждать от ядерного апокалипсиса

07.02 / Суд отказал футболисту Глушакову в иске о взыскании с бывшей жены 200 млн рублей

09.02 / Таиландский стрелок убил 25 человек

27.03 / Палата представителей утвердила пакет экономической помощи в размере 2,2 трлн долларов

06.02 / NK выступит в Caribbean Club Concert-Hall в Киеве

25.02 / Влюбленных людей можно определить по походке

07.02 / РФ и Белоруссия договорились о цене на газ на 2020 год. Скидок не будет

27.02 / Украина собралась перехватывать «выскользнувший» Крым

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска