 

В Ухане зарегистрирован первый завозной случай коронавируса

01.04.2020, 8:48, Новости дня

В китайском Ухане, ставшим очагом распространения коронавируса нового типа, зарегистрировали первый завозной случай заражения COVID-19, информирует государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР.

Случай был зафиксирован во вторник, при этом не указано, из какой страны прибыл заболевший, передает РИА «Новости».

Предположительно, зараженный прибыл из-за границы в аэропорт другого китайского города, а потом добрался до Уханя на поезде. Коммерческое авиасообщение с городом будет восстановлено только с 8 апреля.

С 23 января Ухань фактически изолирован от внешнего мира из-за вспышки коронавируса. В городе было приостановлено транспортное сообщение, включая метро, автобусы, паромы, в город не впускают автобусы и водный транспорт, не функционирует аэропорт и железнодорожные вокзалы, жителям города запрещено покидать его без особого разрешения.

По последним данным, число заразившихся новым коронавирусом в Китае за минувшие сутки увеличилось на 36, при этом 35 из них были ввозными случаями. Количество летальных исходов выросло на семь, 186 человек выздоровели. Общее число заболевших в Китае достигло 81 тыс. 554, из них 76 тыс. 238 вылечены и выписаны из больниц, 3 тыс. 312 умерли.

По данным ВОЗ, в мире зарегистрировано 693 тыс. 224 случая заражения новым коронавирусом, умерли 33 тыс. 106 человек.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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