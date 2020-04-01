В Черновицкой области коронавирус обнаружили у итальянца

01.04.2020, 8:31, Новости дня

В Черновицкой области среди инфицированных коорнавирусной инфекцией есть гражданин Италии. Об этом 31 марта сообщил в Facebook глава Черновицкой областной государственной администрации (ОГА) Сергей Осачук.

“В Глыбокой лечится от коронавируса гражданин Италии, гражданин Португалии находится на обсервации. 31 марта от COVID-19 на Буковине умерли два человека – из Хотинского и Вижницкого районов”, – написал он.

По данным главы ОГА, только 31 марта COVID-19 официально подтвердили в области в 14 случаях, общее число больных выросло до 104 человек.

Сергій Осачук про останні результати тестів на COVID-19 та ситуацію у Чернівецькій області [31.03.2020] У Чернівецькій області сьогодні, 31 березня, офіційно підтверджено ще 14 випадків зараження коронавірусною інфекцією. Таким чином, загальна чисельність хворих на Буковині від першого встановленого випадку складає 104 особи. Кількість виявлених людей, інфікованих COVID-19, за 10 днів зросла на 700% ❗️Географія поширення нових випадків:Хотин – 2 Сторожинець – 1 Вижниця – 1 Ржавинці Заставнівського району – 1Чепоноси Хотинського району – 1 Брусниця Кіцманського району – 1 Шилівці Хотинського району – 1 Топорівці Новоселицького району – 1 Струмок Сокирянського району – 1 Валява Кіцманський район – 1 Привороки Глибоцького району – 1 Байраки Герцаївського району – 1 Банчени Герцаївського району – 1 Загалом Чернівецький обласний лабораторний центр сьогодні проаналізував 39 зразків.У Глибокій лікується від коронавірусу громадянин Італії, громадянин Португалії перебуває на обсервації. 31 березня від COVID-19 на Буковині померли двоє людей – із Хотинського та Вижницького районів. Posted by Сергій Осачук on Teisipäev, 31. märts 2020

По данным Центра общественного здоровья Минздрава Украины на 22.00 31 марта, в стране зафиксировано 645 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, 17 человек скончались.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. На 1 апреля коронавирус выявлен на территории 180 стран и регионов.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса на утро 1 апреля, общее количество инфицированных в мире превысило 859 тыс., из них более 178 тыс. выздоровели, а более 42 тыс. человек умерли.