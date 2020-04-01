В США за день скончалось более 800 человек с коронавирусом

01.04.2020, 8:31, Новости дня

За последний день в Соединенных Штатах умерло по меньшей мере 830 человек, у которых была обнаружена коронавирусная инфекция. Об этом 1 апреля сообщает CNN.

За время эпидемии это наибольшее число смертей в США за сутки, отмечает агентство.

В общей сложности от коронавируса в США умерло уже 3834 человека.

Единственным американским штатом, где не зафиксировано ни одного случая коронавирусной инфекции, остался Вайоминг. Всего в США 50 штатов.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. На 1 апреля коронавирус выявлен на территории 180 стран и регионов.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса на утро 1 апреля, общее количество инфицированных в мире превысило 859 тыс., из них более 178 тыс. выздоровели, а более 42 тыс. человек умерли.

В США зафиксировано наибольшее число людей с коронавирусом – почти 190 тыс.

По данным Центра общественного здоровья Минздрава Украины на 22.00 31 марта, в стране зафиксировано 645 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, 17 человек скончались.