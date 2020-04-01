Аваков о возвращающихся в Украину: Ради безопасности миллионов мы пойдем на неудобства для нескольких тысяч

01.04.2020, 8:31, Новости дня

Гражданам Украины, которые возвращаются из-за рубежа в связи с пандемией коронавирусной инфекции, придется потерпеть неудобства, связанные с карантинными мероприятиями. Об этом 1 апреля в Facebook заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

“МВД не даст больше согласия ни на один авиационный чартер. Пассажирское авиасообщение – закрыто. Исключения будут редки и только отдельным решением – со 100% обсервацией под контролем санврачей с последующим тестом ПЦР. Только так – и не нужно проклятий, что мне присылают из-за рубежа. Ради безопасности миллионов мы пойдем на неудобства для нескольких тысяч. Точка”, – написал он.

Министр отметил, что некоторые украинцы улетели на отдых уже после того, как было объявлено о прекращении авиасообщения в связи с коронавирусом.

“13 марта президент [Украины Владимир] Зеленский обратился к украинцам вернуться в страну… а тут смотрю – …улетели из страны на Бали 13-го, 14-го, 15 марта. То есть наплевали на предупреждение и просьбу вернуться (не уезжать). В мире бушует пандемия, а они решили через полмира в отпуск слетать – погуляли, пляж, газ-квас, сходили в СПА, рестораны, побыли пару недель на курорте и потребовали их возвращать! Это – свинство, не по закону, не по суду – по совести. Вы погуляли, а теперь хотите домой любой ценой, авось пронесет, и плевать вам на безопасность других?” – заявил Аваков.

Мне не хочется ни читать новости, ни писать тексты.. Хочется спать и посмотреть фильм не про вирус. Но открываю ноут –… Posted by Arsen Avakov on Teisipäev, 31. märts 2020

Украина эвакуирует граждан из других стран из-за вспышки коронавирусной инфекции. 23 марта МИД Украины призвал граждан, которые находятся за рубежом, вернуться домой в ближайшие пять дней. Страна прекратила регулярное авиасообщение с полуночи 28 марта. МИД рекомендовал соотечественникам, которые находятся за границей, не покупать авиабилеты на рейсы, запланированные на даты после 27 марта, а по возможности остаться в стране пребывания.

29 марта правительство приняло решение об обязательном соблюдении режима обсервации всеми украинцами, которые возвращаются из-за границы.

Из-за пандемии в Украину вернулись около 145 тыс. граждан.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. На 1 апреля коронавирус выявлен на территории 180 стран и регионов.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса на утро 1 апреля, общее количество инфицированных в мире превысило 859 тыс., из них более 178 тыс. выздоровели, а более 42 тыс. человек умерли.

По данным Центра общественного здоровья Минздрава Украины на 22.00 31 марта, в стране зафиксировано 645 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, 17 человек скончались.